Криминал 14 августа 2023, 13:21 Полиция задержала жителя Челябинской области, который убил мужчину и сбросил труп в реку Чувашка

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В Челябинской области правоохранители задержали местного жителя, который подозревается в убийстве 38-летнего мужчины. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, убийство произошло на фоне ссоры. Подозреваемый убил знакомого и сбросил труп в овраг устья реки Чувашка.

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Ранее челябинец привлекался к ответственности за грабеж, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. По факту убийства возбуждено уголовное дело.