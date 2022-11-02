Полиция задержала жителя ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков в Новом Уренгое | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 14:35 Полиция задержала жителя ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков в Новом Уренгое

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Уголовное дело завели на иностранца из ближнего зарубежья, у которого обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного УВМД.

«В ходе личного досмотра у него изъято 11 свертков с веществом растительного происхождения», — рассказали в ведомстве.

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Мужчина планировал продавать запрещенные вещества в Новом Уренгое. Сейчас он задержан. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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