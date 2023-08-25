Криминал 25 августа 2023, 10:02 Полиция задержала жителя Башкирии, который регулярно совершал кражи по ночам

Читать 360tv в

Башкирец регулярно крал вещи из автомобилей жителей Челябинска. Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Злоумышленник разбивал окна автомобилей и похищал из них деньги и вещи. От его действий пострадали 13 автомобилей. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Вещи мужчина сбывал случайным прохожим.

Реклама

Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Башкирии 1977 года рождения.