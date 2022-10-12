Полиция задержала женщину за хранение наркотиков в Самарской области | 360°

Криминал 12 октября 2022, 13:32 Поделиться Telegram

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Viber Полиция задержала женщину за хранение наркотиков в Самарской области

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Жительницу Самарской области задержали с наркотиками в Самарской области. У нее обнаружили 0,95 грамма мефедрона, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным полиции, женщина имеет отношения к обороту наркотиков. Сама задержанная заявила, что хранила запрещенные вещества без цели продажи. Правоохранители начали проверку.

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«В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье „Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере“», — уточнили в пресс-службе.

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Задержанной грозит до трех лет тюрьмы.

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