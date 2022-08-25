Полиция задержала женщину по подозрению в убийстве подруги и ее дочери в Перми

Жительница Перми стала подозреваемой в убийстве подруги и ее дочери, которые приехали к ней в гости из Башкирии. Об этом сообщило издание Mkset.ru со ссылкой на местные СМИ.

Тела женщины и ребенка обнаружили в лесу с признаками насильственной смерти.

«Приехавшие к дому, где в последний раз видели погибших мать и дочь, конвоиры, вывели женщину», — говорится в СМИ.

Речь идет о подруге погибшей, к которой та вместе с дочкой приехала в гости. Полиция установит причастность задержанной к преступлению. Соседи женщины сообщили, что у нее в квартире регулярно бывает неизвестный мужчина, причем часто в нетрезвом виде.