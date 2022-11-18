Криминал 18 ноября 2022, 18:45 Полиция задержала вора, который обокрал дом бизнесмена из Ленобласти на 37 млн рублей

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Житель Ростовской области задержан по подозрению в краже ценностей на 37 миллионов рублей из дома предпринимателя в Ленинградской области. Об этом сообщило издание Neva.Today.

Злоумышленник вынес деньги, золотые монеты и ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 37 167 800 рублей. Заведено уголовное дело по статье «Кража».

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Сотрудники МВД по Санкт-Петербургу вместе с коллегами из Воронежской области задержали ростовчанина, который ранее уже был судим. Правоохранители проверяют его причастность к другим правонарушениям.

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