Полиция задержала владельца нарколаборатории во Всеволожске

В его квартире обнаружились наркотические вещества, а также все необходимое для их изготовления. Известно, что он отправлял запрещенные вещества в Череповец.

Для распространения наркотиков злоумышленник создал интернет-магазин на теневой платформе. Сейчас мужчина задержан.