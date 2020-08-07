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    07 августа 2020, 12:45

    Полиция задержала владельца нарколаборатории во Всеволожске

    Дарья Морозова

    Мужчину задержали за организацию нарколаборатории у себя в квартире во Всеволожске. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    В его квартире обнаружились наркотические вещества, а также все необходимое для их изготовления. Известно, что он отправлял запрещенные вещества в Череповец.

    Для распространения наркотиков злоумышленник создал интернет-магазин на теневой платформе. Сейчас мужчина задержан.

    Новости SMI.FM