Полиция задержала в Москве обвиняемого в стрельбе на Новом Арбате

Полицейские задержали в Москве молодого человека, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По версии правоохранителей, мужчина в октябре 2020 года в ходе конфликта с 24-летним знакомым достал пистолет и выстрелил в него.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание по ней до десяти лет лишения свободы.

В квартире подозреваемого оперативники обнаружили три предмета, похожих на пистолет, а также несколько боеприпасов.

Эксперты подтвердили, что один из предметов является огнестрельным оружием. Возбуждено еще одно дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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