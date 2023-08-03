Криминал 03 августа 2023, 16:07 Полиция задержала в Москве иностранца, находящегося в международном розыске В Москве задержали иностранца, подозреваемого в вымогательстве и похищении в Киргизии РИА «Новости»

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Столичные полицейские задержали гражданина Киргизии, которого ранее объявили в международный розыск из-за подозрений в нескольких преступлениях. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве уточнили, что задержанный находился в России по документам собственного брата. О его поимке московские правоохранители сообщили коллегам из МВД Киргизской Республики. В отношении мужчины сейчас проводят экстрадиционную проверку.

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«По предварительной информации, в июле 2009 года в городе Бишкеке злоумышленник и его соучастники избили и похитили человека. За освобождение потерпевшего они требовали выкуп в размере 100 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве под видом оказания магических услуг. Злоумышленница выманила у своей жертвы около 1,8 миллиона рублей.