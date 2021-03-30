Полиция задержала участника драки, который открыл стрельбу в кафе в Ленинградской области

Задержан мужчина, который начал стрельбу во время драки в кафе в Шушарах Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

26 марта произошла драка в «Хинкальной», местные жители заявили в полицию о стрельбе. Преступников задержать не удалось. На следующий день появилось сообщение из травмпункта о пациенте с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело. Задержан мужчина, который подозревается в применении оружия.