01 марта 2024, 09:13
Полиция задержала трех саратовцев за аферу с отловом бродячих собак
Троих подозреваемых задержали за мошенничество с отловом собак в Саратове
Следователи СК задержали подозреваемых в мошенничестве при оказании услуг по обращению с животными без владельцев. В результате областному бюджету нанесли ущерб на сумму более 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета области.
Оперативники задержали руководителя и двух сотрудников организации, которая ловила и стерилизовала животных. Фигурантов подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
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Установлено, что город заключил договор с фирмой по отлову на территории Саратова бродячих собак. Подозреваемые завышали статистику фактически пойманных и стерилизованных собак в городе и предоставляли документы с недостоверными данными в органы местного самоуправления.
В результате обмана материальный ущерб бюджету региона составил более 10 миллионов рублей.
«Противоправная деятельность подозреваемых пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области», — заявили в ведомстве.
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