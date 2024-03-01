Криминал 01 марта 2024, 09:13 Полиция задержала трех саратовцев за аферу с отловом бродячих собак Троих подозреваемых задержали за мошенничество с отловом собак в Саратове Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Саратовской области» / Соцсети

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Следователи СК задержали подозреваемых в мошенничестве при оказании услуг по обращению с животными без владельцев. В результате областному бюджету нанесли ущерб на сумму более 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета области.

Оперативники задержали руководителя и двух сотрудников организации, которая ловила и стерилизовала животных. Фигурантов подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

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Установлено, что город заключил договор с фирмой по отлову на территории Саратова бродячих собак. Подозреваемые завышали статистику фактически пойманных и стерилизованных собак в городе и предоставляли документы с недостоверными данными в органы местного самоуправления.

В результате обмана материальный ущерб бюджету региона составил более 10 миллионов рублей.

«Противоправная деятельность подозреваемых пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области», — заявили в ведомстве.