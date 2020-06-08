Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

В Красноярске в конце мая неизвестные напали на машину инкассаторов. Подозреваемых удалось задержать, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Задержаны трое подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске», — привел ее слова «Интерфакс».

Вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль произошло 30 мая. Два сотрудника службы были ранены и попали в больницу. Мужчины провели несколько дней в реанимации и перенесли несколько операций. Рассказать о том, что именно произошло, они смогли после того, как пришли в себя.

После случившегося полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемых в нападении искали больше недели. Сначала правоохранители обнаружили машину, на которой передвигались грабители. Это оказался ВАЗ-2106.

Сбербанк пообещал один миллион рублей тому, кто сообщит любую достоверную информацию о злоумышленниках.