Полиция задержала трех человек в Петербурге по подозрению в незаконной банковской деятельности

В Санкт-Петербурге задержали трех банкиров по подозрению в том, что они помогали отдельным людям и компаниям скрываться от налогов и обналичивали их доходы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ „Незаконная банковская деятельность“», — рассказала Волк.

По ее словам, задержанные помогали отдельным людям и юрлицам, которые хотели скрыться от налогов, обналичить деньги. Они переводили средства клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг. Волк подчеркнула, что они вывели из денежного оборота России более полумиллиарда рублей и присвоили себе не менее 71,2 миллиона рублей комиссионных.

Во время обысков у банкиров изъяли 100 банковских карт, мобильные телефоны, компьютеры деньги и электронные носители информации. Их отпустили под подписку о невыезде.