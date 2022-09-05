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05 сентября 2022, 19:06

Полиция задержала мужчину за убийство 9-летней давности в Оренбурге

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Девять лет назад мужчина убил таксиста и сжег его автомобиль в Оренбурге. Подозреваемого задержали в 2022 году, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу областного СК.

Установлено, что в 2013 году мужчина напал на водителя во время поездки. Он ударил жертву ножом в шею. Таксист скончался на месте.

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Сейчас подозреваемый задержан. Заведено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное из хулиганских побуждений».

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