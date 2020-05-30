Полиция задержала подростков, затушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле

Один из правонарушителей является 14-летним подростком, его поймали в Пионерском сквере при патрулировании. После этого полиция выяснила, с кем он тушил огонь.

Арестованные находятся в отделе полиции, где инспектора выясняют обстоятельства произошедшего. По этому делу было возбуждено уголовное дело по статье «вандализм».

Ранее стало известно, что двое несовершеннолетних залили водой Вечный огонь в Нижнем Тагиле и попали на запись камеры видеонаблюдения. Работа Огня была восстановлена.