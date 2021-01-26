Полиция задержала подростка, который ради iPhone напал на девушку в Иркутске

Подозреваемый в покушении на девушку в Иркутске задержан. Он нанес ей множественные удары ножом, пытаясь получить iPhone 11. О том, что происходило на месте происшествия, «360» рассказал очевидец Михаил Андрианов.

«Я пришел через минуту после этого, пытался какую то помощь девушке оказать. Как мог. Мужчина убежал за ним, но не догнал. Какая уже разница. Уже поймали его органы правопорядка» — сказал Андрианов.

Эту информацию подтвердила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное в отношении 25-летней иркутянки, ставшей жертвой нападения при продаже смартфона», — сказано в сообщении ведомства.

ЧП произошло вечером 22 января в микрорайоне Ершовский. Молодая женщина разместила объявление о продаже гаджета. Через какое-то время ей позвонил потенциальный покупатель, они договорились о встрече. Школьник осмотрел товар, а потом ударил девушку ножом, отобрал смартфон и убежал.

Задержать предполагаемого преступника удалось менее, чем за сутки. Им оказался 13-летний подросток. Его задержали по месту жительства. Там же найден и телефон пострадавшей. Она находится в больнице. По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».

СУ СК РФ по региону занимается расследованием дело. Сотрудники ведомства выяснили, что мальчик состоит на учете у психиатра. Ребенка воспитывает отец.