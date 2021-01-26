Полиция задержала подростка, который ради iPhone напал на девушку в Иркутске
«Я пришел через минуту после этого, пытался какую то помощь девушке оказать. Как мог. Мужчина убежал за ним, но не догнал. Какая уже разница. Уже поймали его органы правопорядка» — сказал Андрианов.
Эту информацию подтвердила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
«Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное в отношении 25-летней иркутянки, ставшей жертвой нападения при продаже смартфона», — сказано в сообщении ведомства.
ЧП произошло вечером 22 января в микрорайоне Ершовский. Молодая женщина разместила объявление о продаже гаджета. Через какое-то время ей позвонил потенциальный покупатель, они договорились о встрече. Школьник осмотрел товар, а потом ударил девушку ножом, отобрал смартфон и убежал.
Задержать предполагаемого преступника удалось менее, чем за сутки. Им оказался 13-летний подросток. Его задержали по месту жительства. Там же найден и телефон пострадавшей. Она находится в больнице. По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».
СУ СК РФ по региону занимается расследованием дело. Сотрудники ведомства выяснили, что мальчик состоит на учете у психиатра. Ребенка воспитывает отец.