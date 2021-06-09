Полиция задержала подозреваемых в выращивании конопли в Ленинградской области

В Выборгском районе Ленинградской области полиция обнаружила подпольную конопляную плантацию. Задержаны двое подозреваемых, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на МВД по Санкт-Петербургу.

В подвале дома в ДНТ «Симагинское 3» полиция обнаружила 1129 кустов конопли, а также оборудование для ее выращивания. Кроме того, было изъято 347 граммов уже высушенной марихуаны.

Задержано двое мужчин. По версии правоохранительных органов, растения они выращивали для продажи.