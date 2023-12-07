07 декабря 2023, 15:22
Полиция задержала подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у москвича
Подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у москвича задержали в Самаре
Сотрудники уголовного розыска Москвы провели успешную операцию по задержанию группы молодых людей, подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у мужчины. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
По предварительной информации, один из злоумышленников познакомился с жертвой в интернете, а после — встретился на Новослободской улице. Затем он посадил мужчину в машину, где находился его соучастник, и угрозами вынудил его перечислить крупную сумму денег. Мужчина перевел 100 тысяч рублей на счет, принадлежавший одному из преступников. Затем его высадили на 1-й Миусской улице и уехали.
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Подозреваемых — трех мужчин 19-20 лет и 22-летнюю девушку — задержали в Самаре. Им предъявили обвинение. Молодых людей заключили под стражу, женщина получила подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее другие злоумышленники вымогали у актрисы Полины Денисовой, героини сериала «Папины дочки», миллион рублей.
МВД РФ
Преступления
Москва 2023
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