Криминал 27 августа 2023, 17:55 Полиция задержала подозреваемых в убийстве в Красноярском крае Сотрудники МВД взяли под стражу подозреваемых в убийстве в Красноярском крае Konstantin Kokoshkin/GlobalLookPress

Читать 360tv в

Полиция взяла под стражу четверых подозреваемых в убийстве мужчины в Шарыпове Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Одного из подозреваемых обнаружили в медицинском учреждении, куда тот обратился из-за ранения ноги. Трех других полиция разыскала по горячим следам.

Реклама

Убийство произошло во время драки, в результате которой оказались ранены несколько человек. Мужчина 1992 года рождения умер на месте от полученных травм, еще двое пострадавших получили тяжкие телесные повреждения. Сотрудники МВД отметили, что травмы наносились с помощью кирки и ножа.

«Незамедлительно прибывшие на место инцидента сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемых, задержали их и доставили в МО МВД России», — сообщила пресс-служба.

Ранее житель Нового Уренгоя во время драки убил вахтовика из Башкортостана. Мужчина умер после удара затылком о бетонную плиту.