Полиция задержала подозреваемых в продаже снюсов погибшей школьнице

Полиция задержала трех подозреваемых в продаже снюсов 16-летней школьнице, тело которой обнаружили с тяжелыми травмами под окнами дома в Магнитогорске, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Ученицу 11 класса нашли возле дома на проспекте Металлургов 5 февраля, она умерла в реанимации от полученных травм», — пояснили собеседники издания.

Уточняется, что правоохранители вышли на предполагаемых продавцов психоактивных веществ, ознакомившись с перепиской в смартфоне погибшей. Девушка обсуждала с местными жителями покупку никотиносодержащих смесей. Были задержаны молодые люди, двое из которых 1999 года рождения и один 1995 года рождения. При обыске у них изъяли 350 коробок с психоактивными веществами.

Сейчас расследуется дело о незаконном обороте наркотиков. Вопрос о возбуждении дела о возможном доведении девушки-подростка до самоубийства находится в компетенции Следственного комитета. Проводится доследственная проверка.