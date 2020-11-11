Полиция задержала подозреваемых в продаже пустых подарочных карт
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в продаже пустых подарочных карт магазина косметики на 7 000 845 рублей, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.
Уточняется, что один задержанных является гражданином государства в Северной Африке. По информации ведомства, мужчины продали 49-летнему приезжему из страны Восточной Азии пустые сертификаты. На них отсутствовали денежные средства.
Пострадавший собирался перепродавать карты своим соотечественникам, которые приехали в Петербург как туристы. В настоящий момент детали произошедшего выясняются.