Полиция задержала подозреваемых в продаже пустых подарочных карт

Уточняется, что один задержанных является гражданином государства в Северной Африке. По информации ведомства, мужчины продали 49-летнему приезжему из страны Восточной Азии пустые сертификаты. На них отсутствовали денежные средства.

Пострадавший собирался перепродавать карты своим соотечественникам, которые приехали в Петербург как туристы. В настоящий момент детали произошедшего выясняются.