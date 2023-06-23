Криминал 23 июня 2023, 18:10 Полиция задержала подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов в Москве Транспортная полиция задержала двух подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов в Москве РИА «Новости»

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Транспортная полиция Москвы задержала подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов, сообщили «360» в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Работники железной дороги сообщили в МВД о возгорании трех металлических релейных шкафов в районе станций Москва-Товарная-Павелецкая — Варшавская.

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Сотрудники транспортной полиции совместно с ФСБ задержали двух подозреваемых 1997 и 1995 года рождения на одной из станций столичного метро. Они признались, что совершили поджог ради денег.

Следствие рассматривает вопрос о переквалификации преступления на статью о диверсии. По ней подозреваемым грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее злоумышленники попытались поджечь железнодорожное оборудование на северо-востоке Москвы.