Полиция задержала подозреваемых в ограблении таксиста в Пензе

В Пензе на улице 345-й Стрелковой дивизии двое мужчин ограбили таксиста. Подозреваемые задержаны. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

О случившемся заявил в полицию таксист. Он рассказал, что подвозил двух молодых людей. Выходя из машины, они украли у него 1300 рублей. Таксист догнал их и потребовал вернуть деньги. После этого один из мужчин ударил его по лицу, также злоумышленники отобрали у него телефон и планшет.

Росгвардейцы задержали подозреваемых в тот же день. Деньги обнаружили при них, также они показали, где спрятали остальное награбленное.