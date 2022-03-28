Полиция задержала подозреваемых в ограблении магазинов электроники в Симферополе

Полиция Симферополя благодаря записям с камер видеонаблюдения задержала двоих подозреваемых в кражах из магазинов электроники. Это 25-летние парень и девушка, написал «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В полицию заявили о двух кражах. Сначала из магазина украли ноутбук стоимостью 57 тысяч рублей, а на следующий день украли смартфон за 10 тысяч. В полиции утверждают, что подозреваемые признались в кражах.

«Девушка рассказала, что смартфон похитила сама, пока продавец занимался с другим покупателем, а вот на кражу ноутбука пошла вместе с приятелем. В этом случае консультанта отвлекал ее подельник», — сообщили в МВД.