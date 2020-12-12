Полиция задержала подозреваемых в краже 122 млн рублей со счетов Сбербанка

Полиция задержала подозреваемых в хищении крупной суммы со счетов клиентов Сбербанка. Жертвой злоумышленников стал и бизнесмен Анатолий Быков, которого арестовали в Красноярске в мае 2020 года по делу о двух убийствах.

«Это те люди, которые у Быкова деньги украли», — сообщили РИА «Новости» в пресс-центре МВД России.

В конце сентября адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщил, что неизвестные увели с VIP-счета его клиента солидную сумму. Смартфон Быкова с приложением «Сбербанк Онлайн» в это время находился у следователей. Жена бизнесмена получила выписку из Сбербанка, в которой говорится, что деньги сняли со счета ее мужа летом. Сразу после этого Прохоров подал заявление в полицию.

Экс-депутата и известного красноярского предпринимателя Анатолия Быкова арестовали в мае 2020 года по делу о двух убийствах в 1990-х годах. В то время он возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, был депутатом законодательного собрания Красноярского края и, по версии следствия, руководил криминальной группировкой.