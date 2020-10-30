Полиция задержала подозреваемых в изготовлении и хранении наркотиков

У одного из молодых людей нашли пакет с засушенным растением весом 500 граммов.

«Данный гражданин собрал наркотик для личного потребления, пытался высушить и употребить сам. Он приехал в Кузнецк из Самарской области для обучения в среднеспециальном учреждении», — уточнил Власов.

Еще один парень, приехавший из Ульяновска, собрал в два раза больше наркотика. Употребить его он не успел. Жителям Кузнецка грозят тюремные сроки до десяти лет лишения свободы.