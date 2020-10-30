Полиция задержала подозреваемых в изготовлении и хранении наркотиков
Полиция Кузнецка задержала подозреваемых в изготовлении и хранении наркотиков, пишет «Пенза-Пресс» со ссылкой на слова заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Пензенской области Алексея Власова.
У одного из молодых людей нашли пакет с засушенным растением весом 500 граммов.
«Данный гражданин собрал наркотик для личного потребления, пытался высушить и употребить сам. Он приехал в Кузнецк из Самарской области для обучения в среднеспециальном учреждении», — уточнил Власов.
Еще один парень, приехавший из Ульяновска, собрал в два раза больше наркотика. Употребить его он не успел. Жителям Кузнецка грозят тюремные сроки до десяти лет лишения свободы.