Криминал 06 марта 2024, 11:36 Полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве в Ленобласти МВД: во Всеволожске задержали возможных убийц двух человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранители установили возможных фигурантов дела о двойном убийстве мужчины и женщины в городе Всеволожске в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Тела жителя Всеволожска и неизвестной женщины нашли в подвале дома на улице Плоткина. Трупы обнаружил сантехник, проводивший коммунальные работы в здании.

Реклама

«На теле погибшего имелись следы побоев, у женщины эксперты насчитали не менее семи ножевых ран», — указали в пресс-службе.

В двойном убийстве подозревают мужчину и женщину без определенного места жительства. Полиция выяснила, что в последний раз подвал, где нашли тела, открывали 28 февраля.

По версии следствия, на пару напали во время распития алкоголя. Правоохранители задержали двух подозреваемых: 36-летнего жителя Всеволожска и бездомную женщину. Задержанные признались, что поссорились с погибшими, после чего мужчину избили до смерти, а его знакомую несколько раз ударили ножом.

Ранее полиция нашла в деревне Покровка Куюргазинского района Башкирии сатаниста, которого подозревают в убийстве пенсионера. По информации источника «360», мужчина съел сердце убитого.