Полиция задержала подозреваемого в убийстве пропавшей пермячки

Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 23-летней девушки из Чусового Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевого СУ СКР и ГУ МВД.

Тело девушки обнаружили в лесном массиве рядом с жилыми домами. До этого ее искали на протяжении двух дней. Подозрения пали на ранее судимого местного жителя 1996 года рождения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями была установлена личность и задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки», — отметили в ведомстве.