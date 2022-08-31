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    31 августа 2022, 17:17

    Полиция задержала подозреваемого в убийстве пропавшей пермячки

    Арина Бобкова

    Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 23-летней девушки из Чусового Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевого СУ СКР и ГУ МВД.

    Тело девушки обнаружили в лесном массиве рядом с жилыми домами. До этого ее искали на протяжении двух дней. Подозрения пали на ранее судимого местного жителя 1996 года рождения.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями была установлена личность и задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки», — отметили в ведомстве.