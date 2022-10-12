Полиция задержала подозреваемого в угоне машины в Челябинске | 360°

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12 октября 2022, 12:34

Полиция задержала подозреваемого в угоне машины в Челябинске

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Мужчина пытался перегнать в гараж угнанный автомобиль в Челябинске. Его задержали, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«У задержанного оперативники обнаружили и изъяли устройства, предназначенные для хищения автомашин», — уточнили в ведомстве.

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Выяснилось, что он уже был судим за подобные преступления. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

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