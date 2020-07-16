Полиция задержала подозреваемого в нападении на банк в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в вооруженном нападении на банк. Ограбление произошло на проспекте Ветеранов 11 июля, его успели зафиксировать видеокамеры.

«Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отделение «Совкомбанка» в Санкт-Петербурге ограбили 11 июля около 17:00. Злоумышленник зашел в офис кредитной организации в защитной маске, чтобы скрыть свою личность. Он несколько раз выстрелил, после чего пригрозил сотруднице банка оружием сложил 3,5 миллиона рублей из кассы в свою сумку и убежал. Пострадавших в результате инцидента нет. В городе объявили план «Перехват», однако в тот же день поймать преступника не удалось.

Позже региональное отделение МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «разбой».