Полиция задержала подозреваемого в краже медали ветерана «За отвагу» в Семикаракорском районе Ростовской области. Похищенные награды пытались сдать в ломбард.

Уточняется, что злоумышленник вынес из дома 79-летней дочери ветерана Великой Отечественной войны медали ее отца и супруга. Уточняется, что в жилище проникли в дневное время. Потерпевшая обратилась к полицейским и рассказала, что возвращаясь домой, увидела молодого человека, который выходил из ее двора.

Форточка в одном из окон дома была открыта. Войдя внутрь, женщина заметила на столе пустую шкатулку, где хранилась отцовская боевая медаль «За отвагу» и награда «Ветеран труда», которая принадлежала мужу. Примерно в то же время в полицию поступил сигнал от владельца ломбарда. Он сообщил, что к нему пришел парень и показал медали. Он узнал, что не получит за них крупной суммы и оставил награды в ломбарде, пишет «Царьград».

Спустя некоторое время подозреваемого задержали. По информации представителей правоохранительных органов, предполагаемый вор похитил чужое имущество не впервые. Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».