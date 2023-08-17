Криминал 17 августа 2023, 09:07 Полиция задержала подозреваемого в избиении женщины в кафе на Камчатке СК: подозреваемого в избиении женщины в кафе на Камчатке заключили под стражу

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Правоохранительные органы по Камчатскому краю задержали мужчину, подозреваемого в избиении женщины в кафе в Елизаровском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По ходатайству следствия 41-летнему ранее неоднократно судимому фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Расследование дела продолжается. Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые процессуальные и следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Следователи ведут дело по статье «Покушение на убийство».

ЧП в кафе в поселке Сокоч произошло 15 августа. Мужчина на кухне избил сотрудницу заведения, нанеся ей многочисленные удары ногами и руками в область головы. По версии следствия, фигурант не довел преступный замысел до конца из-за присутствия очевидцев.