Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве на набережной в Санкт-Петербурге
13 января на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге обнаружили тело мужчины со множеством колото-резаных ран. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Тело 41-летнего петербуржца с множеством ран в области спины обнаружили поздно вечером 13 января. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве.
Служебная собака прошла 500 метров по следу убийцы, однако потеряла его. Спустя некоторое время полиция смогла выйти на след подозреваемого.
В данный момент решают вопрос об аресте. Расследование продолжается.