Полиция задержала организатора и моделей российской сети порностудий

Работу сети порностудий в пяти регионах России пресекли сотрудники полиции. Организатором бизнеса оказался 50-летний житель Ярославля, который устроил платную трансляцию откровенных видео в интернете. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В качестве площадок для прямых эфиров предприниматель использовал свои квартиры в Нижнем Новгороде, Иванове, Самаре, Сочи и Ярославле. Через интернет он нашел четырех сообщниц от 24 до 46 лет.

В стримах принимали участие три девушки. Четвертая занималась организационными вопросами, соблюдением конспирации и отвечала за покупку необходимой техники. Зрители переводили деньги на счет лидера группы, который распределял их между остальными.

Задержали организаторов порностримов в Нижнем Новгороде. Момент обыска на одной из съемочных площадок попал на видео.

Следователи завели уголовное дело за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов.

В ходе проведенных обысков полицейские изъяли компьютеры и технику для ведения онлайн-трансляций, средства связи и другие предметы, важные для доказательства. Подозреваемый организатор находится под домашним арестом. С моделей взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.