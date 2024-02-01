Эксклюзив 01 февраля 2024, 16:01 Полиция задержала нового подозреваемого в стрельбе на свадьбе в Пушкино Жителя Царева задержали по делу о стрельбе на свадьбе в Пушкино в 2023 году РИА «Новости»

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Правоохранители вычислили еще одного участника свадьбы со стрельбой в Пушкинском городском округе Подмосковья в ноябре 2023 года. За хулиганство задержали жителя села Царево, брата одного из фигурантов дела, сообщил источник «360».

Мужчина 2001 года рождения попал на одно из двух видео с места преступления. По версии следствия, 10 ноября он вместе с другими гостями стоял у подъезда в микрорайоне Дзержинец. Когда жених шел к машине, подозреваемый поднял вверх оружие, похожее на пистолет, и выстрелил семь раз.

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На допросе ему показали видеозапись. Задержанный не узнал себя и отказался признавать вину. Он заявил, что не видел, как его брат или жених взяли в руки оружие.

В момент, когда прозвучали выстрелы, мужчина, по собственной версии, отошел на 30 метров поговорить по телефону. Кто именно стрелял, не видел, и пистолета в руках жениха, когда тот вместе с невестой шел по лестнице, тоже не заметил.

Задержанного обвинили по части второй статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное группой лиц».

Второй ролик, без его участия, смонтировали из трех эпизодов. На одном другой фигурант дела высунулся из окна машины, которая ехала по Ярославскому шоссе, и пять раз выстрелил в воздух. На втором водитель Lada Priora во время движения вылез в окно и произвел еще пять выстрелов. Третий сняли в неустановленном месте. На нем стреляла невеста.

На шумную свадьбу пожаловались местные жители, возбудили уголовное дело. Полиция сообщала о задержании трех человек, в том числе уроженца Молдавии.