Полиция задержала мужчину, забравшего детей в лес под Новосибирском

Родители трех детей обратились в полицию из-за мужчины, который повел ребят в сторону леса в Кольцове. Сами дети не пострадали, но жителя задержали для разбирательств.

Старший помощник руководителя управления СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова сообщила «360», что сейчас правоохранители проводят проверку.

«Устанавливаются все обстоятельства. Противоправных действий в отношении детей мужчина не успел сделать. В настоящий момент он задержан», — отметила она.

Мать одного из детей подчеркнула, что это уже не первый случай, когда местные жители жалуются на мужчину. В прошлый раз он лежал голый на улице, но забирать в участок его не стали, уточнила собеседница «360».

«Страшно за своих детей. Сейчас начнется сентябрь, школа. Дети ходят как раз там в школу, которые из 37-го дома идут. <...> Начальник полиции сказал, что он был пьяный и ничего не помнит. На это я ему сказала: „Любой дурак будет говорить, что он ничего не помнит. А он придет просто, подкараулит, убьет моего ребенка, и кто потом будет за это отвечать“», — пояснила «360» женщина.

Об истории с мужчиной сообщили в паблике «Типичный наукоград Кольцово». Родители рассказали, что полуголый мужчина тащил в лес троих детей. Его остановил отец одного из ребят. По словам очевидцев, мужчина хватал детей за руки и угрожал. Жители Кольцова вызвали полицию, которая забрала мужчину для разбирательств.