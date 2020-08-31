Полиция задержала мужчину, забравшего детей в лес под Новосибирском
Старший помощник руководителя управления СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова сообщила «360», что сейчас правоохранители проводят проверку.
«Устанавливаются все обстоятельства. Противоправных действий в отношении детей мужчина не успел сделать. В настоящий момент он задержан», — отметила она.
Мать одного из детей подчеркнула, что это уже не первый случай, когда местные жители жалуются на мужчину. В прошлый раз он лежал голый на улице, но забирать в участок его не стали, уточнила собеседница «360».
«Страшно за своих детей. Сейчас начнется сентябрь, школа. Дети ходят как раз там в школу, которые из 37-го дома идут. <...> Начальник полиции сказал, что он был пьяный и ничего не помнит. На это я ему сказала: „Любой дурак будет говорить, что он ничего не помнит. А он придет просто, подкараулит, убьет моего ребенка, и кто потом будет за это отвечать“», — пояснила «360» женщина.
Об истории с мужчиной сообщили в паблике «Типичный наукоград Кольцово». Родители рассказали, что полуголый мужчина тащил в лес троих детей. Его остановил отец одного из ребят. По словам очевидцев, мужчина хватал детей за руки и угрожал. Жители Кольцова вызвали полицию, которая забрала мужчину для разбирательств.