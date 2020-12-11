Полиция задержала мужчину, подозреваемого в кражах из аптек и пекарен

Согласно информации пользователей, мужчина орудовал в разных районах города и Ленинградской области. В их числе Приморский, Центральный и Московский районы. Задержанный признался, что помимо уже известных мест он обворовал помещения по другим четырем адресам. При этом заявлений о краже не поступало.

Ранее сообщалось, что представители правопорядка в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые в конце сентября перевели с банковского счета 76-летнего местного жителя около 115 миллионов рублей.