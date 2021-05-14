Полиция задержала мужчину, который в Химках бросил телевизор в Вечный огонь

Полиция задержала жителя Химок, который бросил телевизор в Вечный огонь. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Дежурная часть УМВД по городскому округу Химки получила сообщение о том, что неизвестный около обелиска «Отстоявшим Отчизну» бросил в Вечный огонь телевизор. Техника в итоге загорелась. Об этом сказано на сайте «МВД Медиа».

Патрульно-постовая служба по подозрению в совершении преступления задержала 32-летнего местного жителя. Известно, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

По факту случившегося открыто уголовное дело о вандализме. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Весной этого подростки в Санкт-Петербурге напротив пытались затушить Вечный огонь на мемориале в Красносельском районе.