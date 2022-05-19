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    19 мая 2022, 13:51

    Полиция задержала мужчину, который пытался поджечь лес в Свердловской области

    Дарья Морозова

    Мужчина пытался поджечь лес неподалеку от Чусовского тракта в Свердловской области. Полиция задержала его. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на старшего помощника свердловского прокурора Марину Канатову.

    В ведомстве установили, что мужчина успел поджечь березу в лесу. Очевидцы смогли потушить огонь и вызвали полицию.

    «Установить поджигателя удалось благодаря дачникам, проезжавшим мимо. Возбуждено уголовное дело», — рассказала Канатова.