Полиция задержала мужчину, который пытался поджечь лес в Свердловской области

Мужчина пытался поджечь лес неподалеку от Чусовского тракта в Свердловской области. Полиция задержала его. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на старшего помощника свердловского прокурора Марину Канатову.

В ведомстве установили, что мужчина успел поджечь березу в лесу. Очевидцы смогли потушить огонь и вызвали полицию.

«Установить поджигателя удалось благодаря дачникам, проезжавшим мимо. Возбуждено уголовное дело», — рассказала Канатова.