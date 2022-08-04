Полиция задержала мужчину, который обокрал инвалида в Ивановской области

Житель Ивановской области украл телефон у спящего на остановке инвалида, после чего его сразу же задержали правоохранители. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники полиции патрулировали улицы и заметили подозрительного мужчину. Они решили понаблюдать и увидели, что он незаметно вытащил телефон из кармана спящего рядом человека. Злоумышленника задержали.

Оказалось, что он уже был судим четыре раза. Заведено новое уголовное дело.