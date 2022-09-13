Полиция задержала мужчина за изготовление наркотиков в Нижегородской области | 360°

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Полиция задержала мужчина за изготовление наркотиков в Нижегородской области

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Житель Нижегородской области производил и продавал наркотические вещества. Сейчас он задержан, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональный главк МВД.

Установлено, что мужчина снимал дом и номер в отеле. При обыске у него обнаружили колбы, канистры, весы и другие предметы, необходимые для изготовления запрещенных веществ. Также у злоумышленника оказался поддельный паспорт, уточнили в полиции.

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