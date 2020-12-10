Полиция задержала мужчин, похитивших со счета петербуржца 115 миллионов
Полицейские Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, которые в конце сентября перевели с банковского счета 76-летнего местного жителя около 115 миллионов рублей. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подозреваемыми оказались 43-летний уроженец Туркменистана и 23-летний житель Архангельска. Оба безработные.
Злоумышленников взяли под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Пенсионер получил крупную сумму после продажи пакета акций пивного завода «Балтика». Он был акционером завода с 1990 до 1995 год.
Ранее москвич познакомился на сайте с пенсионеркой и вынес из ее квартиры 100 тысяч рублей и ценности. Подозреваемый ранее был известен в криминальных кругах по прозвищу Басмач.