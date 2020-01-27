Полиция задержала мужчин, грабивших пенсионеров в Кемерово

По данным информагентства, у одной пенсионерки грабители украли 230 тысяч рублей. Они выломали замок, проникли к ней в дом и забрали все сбережения, которые смогли найти. На похищенные деньги преступники купили авто и новые вещи.

Другой их жертвой стал 71-летний мужчина. Злоумышленники украли у него 90 тысяч рублей, действуя по той же схеме. Возбуждено уголовное дело. Следующие 12 лет задержанные могут провести за решеткой.