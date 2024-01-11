Криминал 11 января 2024, 18:53 Полиция задержала москвича, разместившего рекламу наркотиков на доме с помощью проектора Полиция задержала в Москве мужчину, спроецировавшего рекламу наркотиков на дом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полицейские в Москве задержали мужчину, спроецировавшего при помощи проектора рекламу наркотиков на внешнюю стену жилого дома на Онежской улице. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

О рекламе сообщили жители соседнего дома. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на крыше соседнего здания проектор, который и транслировал запрещенное объявление.

Реклама

Во время оперативно-розыскных действий полиция вышла на след 33-летнего мужчины, подозреваемого в установке этого устройства. Его задержали на улице Главмосстроя.

Нарушителя привлекли к административной ответственности и выписали штраф в пять тысяч рублей.

Ранее россиянка привезла из Перу плитку шоколада, из-за которой женщину будут проверять по статье о контрабанде наркотиков. Ей грозит до семи лет лишения свободы.