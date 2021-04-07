Полиция задержала мигранта, ударившего ножом своего земляка в Петербурге

Правоохранители задержали нелегального мигранта, который во время потасовки ударил ножом соотечественника. Об этом рассказали ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Местные жители 6 апреля заявили в полицию о том, что на Заячьем острове обнаружен человек с колотой раной. Выяснилось, что пострадавший мужчина родом из Центральной Азии. Его доставили в медицинское учреждение с ранением в брюшной полости.

Задержать нарушителя смогли быстро, поскольку его заметили полицейские, когда патрулировали Чкаловский проспект. Мужчину отрправили в отдел, где на него составили протокол. Принимается решение о возбуждение дела.