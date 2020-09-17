Полиция задержала «медиков», подозреваемых в краже денег у пенсионеров

Полиция задержала троих мужчин, которые подозреваются в краже денег у пенсионеров. По словам пострадавших, злоумышленники представлялись медицинскими работниками, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как уточнили следователи, аферисты по телефону сообщали пенсионерам, которые посещали больницы, о якобы обнаруженных у них онкологических заболеваниях. Жертвам предлагали перевести деньги на счет. После получения средств мошенники пропадали, пишет сайт «Аргументы и Факты».

Представители правоохранительных органов возбудили семь уголовных дел. Их объединили в одно производство.