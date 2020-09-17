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    17 сентября 2020, 16:04

    Полиция задержала «медиков», подозреваемых в краже денег у пенсионеров

    Полина Петрова

    Полиция задержала троих мужчин, которые подозреваются в краже денег у пенсионеров. По словам пострадавших, злоумышленники представлялись медицинскими работниками, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
    Полиция задержала «медиков», подозреваемых в краже денег у пенсионеров

    Как уточнили следователи, аферисты по телефону сообщали пенсионерам, которые посещали больницы, о якобы обнаруженных у них онкологических заболеваниях. Жертвам предлагали перевести деньги на счет. После получения средств мошенники пропадали, пишет сайт «Аргументы и Факты».

    Представители правоохранительных органов возбудили семь уголовных дел. Их объединили в одно производство.

    Новости SMI.FM