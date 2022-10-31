Полиция задержала курьера, который участвовал в мошеннических схемах в Таганроге | 360°

Криминал 31 октября 2022, 21:46 Полиция задержала курьера, который участвовал в мошеннических схемах в Таганроге

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Житель Ростова-на-Дону участвовал в мошеннических схемах в Таганроге. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию обратились четверо пенсионеров. Они рассказали, что им звонили неизвестные, которые сообщали о якобы попавшем в ДТП родственнике и требовали деньги. После этого к потерпевшим приезжал задержанный и забирал нужную сумму. Общий ущерб составил около 730 тысяч рублей.

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Курьера задержали. На него завели уголовное дело. Правоохранители выясняют, кто еще причастен к мошенническим схемам.

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