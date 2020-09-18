Полиция задержала крупную банду билетных спекулянтов. Они успели заработать более 1 млрд рублей

«Злоумышленники создали свыше 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры РФ, в числе которых всемирно известный Мариинский театр. Операторами доменных имен являлись иностранные компании, общение с покупателями осуществлялось с использованием интернет-телефонии. В настоящее время деятельность сайтов-двойников прекращена», — рассказала Волк.

Торговлей билетов с фейковых сайтов занимались около 30 человек. Среди них были айтишники, работники кол-центров, продавцы и курьеры.

Во время обысков в офисах в московском регионе, Санкт-Петербурге, Астраханской, Владимирской, Ленинградской, Тамбовской и Ростовской областях нашли платежные карты, компьютеры, деньги, документы и предметы, которые важны для доказательной базы уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают все обстоятельства деятельности торговцев театральными билетами.