Полиция задержала и.о гендиректора госпредприятия, его подозревают в мошенничестве

Полиция задержала исполняющего обязанности генерального директора государственного предприятия, связанного с Министерством энергетики. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанный подозревается в мошенничестве на 25 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СЭБ ФСБ России и при содействии департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России задержан исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия», — заявила Волк.

Правоохранители полагают, что с 2018 по 2021 год задержанный подавал в оценочную организацию подложные ведомости о необходимости проведения ремонта автомобилей при снижении стоимость имущества на 90% от рыночной.

После реализации транспортных средств он получал от покупателей суммы, равные фактической стоимости имущества, часть которых присваивал себе.