Криминал 14 января 2024, 21:29 Полиция задержала хулиганов, которые снимали треш-ролики в московском метро МВД: полиция задержала троих нарушителей, которые снимали треш-ролики в метро РИА «Новости»

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Троих злоумышленников, снимавших треш-ролики в московском метро, задержала полиция. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», — написала Волк.

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Всех фигурантов привлекли к административной ответственности. Хулиганы снимали видеоролики, на которых бегали по крышам вагонов, выкручивали лампочки на станциях, били ногами по поезду и инсценировали драку. Ролики треш-блогеры выкладывали в Интернет. Дептранс Москвы сообщил, что готовит иск о возмещении материального ущерба.

Госдума 23 января рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов. Способ съемки не важен, главное — ее факт и наличие жестокости или преступлений на видео.